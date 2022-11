Stiamo per entrare in uno dei periodi più affascinanti dell’anno, un momento in cui ci si ferma e si pone l’attenzione a celebrare quello che è stato un intero anno ricco di tante fantastiche esperienze provenute dal mondo dell’intrattenimento. Da ormai diversi anni anche i videogiochi hanno la propria serata di gala ricca di premiazioni con i The Game Awards, ma ormai i videogiochi stanno valicando sempre più confini, andando a prendersi anche un posto nei prossimi Grammy Awards.

Guitar Hero III: Legends of Rock (2007)

Dalla fine degli anni ’50 i Grammy vanno a premiare tutti i migliori artisti che hanno pubblicato tracce singole o album completi nel corso di un anno. Possiamo definirli tranquillamente come gli Oscar della musica, e il prossimo 5 febbraio 2023 assisteremo a una nuova attesissima serata di gala musicale. Come accaduto per i The Game Awards, qualche ora fa sono state annunciate tutte le nomination ufficiali dei Grammy, con la nuova edizione in arrivo che avrà anche un’importante novità a tema videogiochi.

A partire dalla edizione di quest’anno, i Grammy Awards premieranno anche un videogioco con la neonata categoria Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media. Questa è una novità storica sia per l’evento musicale che per il settore videoludico che, anno dopo anno, continua ad essere sempre più riconosciuto come uno dei media d’intrattenimento più importanti e popolari di questo periodo storico.

Vediamo nel dettaglio quali sono state le candidature relative alle soundtrack videoludiche per i prossimi Grammy:

Aliens: Fireteam Elite (Compositore: Austin Wintory)

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok (Compositor: Stephanie Economou)

Call of Duty: Vanguard (Compositore: Bear McCreary)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Compositore: Richard Jacques)

Old World (Compositore: Christopher Tin)

Come possiamo vedere, le candidature per i Grammy sono completamente diverse da quelle relative alle migliori colonne sonore dei prossimi The Game Awards, dove troviamo titoli più recenti quali: Xenoblade Chronicles 3, Metal Hellsinger, Elden Ring, God of War Ragnarok, e A Plague Tale: Requiem.