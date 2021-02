id Software: gli autori di DOOM e Wolfenstein compiono 30 anni!

Come già avevamo accennato diverso tempo fa, il 2021 è un anno molto importante per tantissimi brand videoludici. The Legend of Zelda, Pokémon, Dragon Quest, Tomb Raider e molti altri verranno celebrati dalle proprie software house dopo decenni interi di grandi successi. Non ci si ferma soltanto ai franchise, anche id Software quest’anno ha da festeggiare i propri 30 anni di attività nell’industria.

id Software non è per nulla uno studio come un altro. Parliamo di un team che da trent’anni ha dato i natali a grandissime produzioni che hanno incontrato i gusti di svariate generazioni di appassionati, ma non solo. Grazie a titoli come DOOM e Wolfenstein, questa software house è stata capace di rivoluzionare un’intero genere, aggiungendo la prospettiva in prima persona agli sparatutto.

Il team americano ha pubblicato un messaggio sul proprio Twitter per festeggiare e ringraziare per i 30 anni passati tra grandi successi. “Grazie ai nostri fondatori, per l’immaginazione e la visione su cui hanno fondato lo studio. Grazie ai membri attuali e passati del team, ai publisher, partner e collaboratori per tutto quello che hanno contribuito a raggiungere. Ma ancora più importante, grazie alla nostra fantastica community di giocatori in tutto il mondo. VOI avete reso possibili i 30 anni passati. Grazie per essere parte del nostro viaggio”

Thank you to our amazing community for the last 30 years. pic.twitter.com/odxRATredH — id Software (@idSoftware) February 1, 2021

Ne è passato di tempo da quando nel 1991 i fratelli John e Adrian Carmack, John Romero e Tom Hall fondarono id Software e si approcciavano per la prima volta al mercato videoludico con la loro prima produzione: Commander Keen. Ad oggi il team è stato protagonista del riorno in grande stile di DOOM e rientra nell’operazione che sta portando gli studi Bethesda all’interno degli Xbox Game Studios di Microsoft. Qual è il vostro gioco preferito di questi 30 anni di id sofware?