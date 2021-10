id Software potrebbe essere al lavoro su una IP amatissima

L’autorialità di id Software nel campo degli shooter in prima persona è innegabile, soprattutto dopo l’ottimo DOOM Eternal e i suoi DLC. La software house è riuscita così a riportare in vita, nel 2016, una delle serie più importanti della storia del videogioco che si era andata a perdere negli anni. Il team potrebbe essere ora al lavoro su una IP altrettanto importante per il medium, che ha segnato in modo indelebile il mondo degli FPS arena.

Parliamo ovviamente di Quake, opera che da sempre riprende molto il gameplay di DOOM ma che, al contrario, non è stata trattata allo stesso modo. Di recente Bethesda ha rilasciato i primi tre capitoli della serie su tutte le console con interessanti aggiunte e migliorie grafiche, come vi abbiamo parlato nella nostra recensione. Tuttavia, la mancanza di un nuovo gioco della serie si fa sentire soprattutto per gli appassionati. Già a giugno 2021 si parlava della possibilità che id Software stesse lavorando a un reboot di Quake con una protagonista femminile, ma da allora non si è saputo più nulla.

Oggi scopriamo una nuova offerta lavorativa da parte di Zenimax Media per il ruolo di Senior Animator nel prossimo gioco di id Software. Ad essere molto interessante è che la pagina cita esplicitamente che “id Software sta cercando un Senior Technical Animator / Character TD per unirsi al nostro team a Richardson, TX studio (vicino Dallas) nello sviluppo di un’iconico action FPS di lungo termine“. La posizione lavorativa in questione richiederà l’implementazione di animazioni di qualità tripla A con un focus sulla tecnologia Havok per l’aggiunta di capelli e tessuti, sia per il gameplay che nelle scene cinematiche.

Insomma, il ruolo che id Software e Zenimax Media stanno cercando è chiaramente per un titolo molto importante in sviluppo, ma per il momento non possiamo ancora saper di cosa si tratta per sicurezza. Inutile dire che i pensieri vanno subito a Quake, considerate le molte voci che ne vogliono il ritorno. Tuttavia, non è neanche da escludere che il titolo in questione sia un nuovo capitolo di DOOM. Restiamo quindi in attesa di ulteriori novità, sperando che la serie di Quake stia davvero per fare il suo ritorno.