ID@Xbox Game Pass: tutti gli annunci di Microsoft

ID@Xbox Game Pass è il nuovo programma che mostrerà le ultime novità sugli indie in arrivo per Xbox Game Pass: ecco gli annunci!

Il mondo dei giochi indipendenti è sempre più importante e in grado di radunare molti fan. Microsoft lo sa bene e il suo programma ID@Xbox si occupa di aiutare nella pubblicazione i migliori sulla piazza. Ora, però, la compagnia di Redmond fa un passo in più: oggi è andata in onda la prima puntata di ID@Xbox Game Pass, ovvero uno stream dedicato agli indie in arrivo su Xbox Game Pass.

Microsoft ha promesso nuovi annunci, trailer di gameplay e interviste agli sviluppatori. Per questo primo ID@Xbox Game Pass, Microsoft ha garantito la presenza di nomi di primo piano come Afterparty, Void Bastards e Supermarket Shriek, ma ovviamente i fan non si potranno accontentare di questo.

Scopriamo quindi tutti gli annunci fatti durante questo primo ID@Xbox Game Pass.

ID@Xbox Game Pass: tutti gli annunci

La diretta è iniziata con Killer Queen Black, un action strategy platformer ad alto ritmo per quattro team da due giocatori. Il gioco non solo sarà disponibile su Xbox One, ma sarà anche rilasciato all’interno di Xbox Game Pass fin dal D1.

Poi, è toccato a Outer Wilds da Mobius e Annapurna Interactive. È un gioco d’esplorazione che ruota attorno al desiderio e alla curiosità di esplorare il cosmo, senza dimenticarsi di arrostire un paio di marshmallow nel mezzo. Non sarà presente alcuna meccanica di crafting, poiché ogni 22 minuti di gioco si morirà e si tornerà indietro nel tempo. L’unica cosa che terrai con te, sarà la conoscenza acquisita su ciò che hai scoperto e dove l’hai scoperto. L’universo che esploreremo sarà simulato in modo realistico, quindi potremo ammirare eclissi e sciami di meteore; il mondo di gioco, inoltre, si modificherà anche mentre non siamo presenti, in seguito a grandi eventi climatici. Sarà disponibile nel 2019 e, fin dal D1, su Xbox Game Pass.

Successivamente sono stati mostrati con brevissimi scorci di gamapley Void Bastards, Operencia The Stolen Sun, Supermarket Shriek e The Good Life, tutti disponibili fin dal D1 su Xbox Game Pass. Tutti questi titoli saranno mostrati al PAX East.

Poi, abbiamo potuto scoprire qualche novità su Afterparty grazie a un dietro le quinte nello studio di sviluppo. Ci vengono illustrati i due personaggi principali, Milo e Lola, due grandi amici appena laureati. Ora, si trovano all’Inferno e devono cercare di salvarsi sconfiggendo Satana in persona a una gara di bevute. Dovremo avanzare nel gioco tramite un sistema di dialogo simile a quello di Oxenfree, precedente titolo degli sviluppatori, ma al tempo stesso potremo divertirci con molti minigiochi. Il gioco sarà disponibile nel corso del 2019.

Infine, è stato mostrato Blazing Chroma: un run’n’gun molto classico con grafica retro, ambientato in un mondo dominato da macchine che minacciano i pochi umani sopravvissuti. Potete vedere questo episodio di ID@XBox Game Pass in formato integrale qui sotto.

Questo è tutto quello che è stato mostrato durante il primo ID@Xbox Game Pass. Diteci, cosa ne pensate delle novità? Vi interessano questi nuovi giochi?