Idee regalo di Natale per i possessori di Nintendo Switch

Nintendo Switch è sicuramente la console perfetta per chi viaggia molto e ama avere sempre qualcosa da giocare in giro. Per questo motivo, la piattaforma ibrida di Nintendo è contornata da una serie di accessori e gadget utili sia per migliorare l’esperienza di gioco sia per aggiungere qualcosa di “originale” alle proprie partite a casa.

In questo articolo vi proponiamo una serie di idee regalo per Natale per i possessori di Nintendo Switch che spaziano dai gadget, fino ad accessori potenzialmente interessanti che spaziano da stand, controller, Joy-Con e tanto altro.

Nintendo Labo

Nintendo Labo è una delle operazioni più originale e creative che Nintendo abbia mai realizzato. Non è un prodotto certamente per tutti, ma se avete figli a casa, soprattutto piccoli, potrebbe essere un buon metodo per interagire con loro e sfruttare un po’ la creatività. Sia chiaro, i vari kit sono adatti anche ai ragazzoni adulti!

Pro Controller

Il Pro Controller non è solo un gamepad per Nintendo Switch ma è anche uno dei migliori controller presenti sul mercato, perfetto per chi ama giocare anche su PC visto che è completamente compatibile. Di seguito ve ne proponiamo tre, due dei quali leggermente più costosi ma esteticamente molto più accattivanti visto la loro “edizione limitata”.

Joy-Con

I Joy-Con, che sono poi i “controller” che hanno dato il nome “Switch” alla console ibrida Nintendo, sono dei dispositivi che possono essere rimossi e inseriti a seconda dell’uso che si fa della piattaforma. Ne esistono di diversi colori e personalizzazioni e visto che i bundle sono limitate alle solite 2-3 colorazioni, oggi ve ne indichiamo qualcuna perfetta da regalare per dare un po’ di vivacità alla vostra Nintendo Switch o quella di un’altra persona a voi vicina. Ricordatevi che Nintendo Switch Lite non utilizza i Joy-Con.

Custodie

Sia Nintendo Switch che Nintendo Switch Lite sono due console portatili, è quindi fondamentale che siano comode da trasportare e soprattutto stiano al sicuro da eventuali urti. Per questo motivo esistono una serie di custodie rigide molto carine e dotate di accessori (per la ricarica e per le schede da gioco) che vi permetteranno di portare la Switch ovunque voi vogliate con la massima comodità e soprattutto senza spendere troppo.

Stand per giocare in auto

Siete spesso passeggeri dietro o avete figli che giocano spesso alla Switch? Allora questo stand poggiatesta per auto è perfetto. Vi permetterà di tenere immobile la vostra Nintendo Switch su qualsiasi poggiatesta, in modo tale da giocare senza tenere il capo chino. È facilmente inseribile e rimane abbastanza fisso, anche durante curve troppo larghe o frenate improvvise.

Porta cartucce

Inizialmente non avrete tanti giochi, ma con il passare del tempo aumenteranno di numero e stare ogni volta ad aprire e chiudere le custodie potrebbe diventare noioso dopo un po’. Avere un porta cartucce vi permetterà di avere tutti i vostri giochi a portata di mano e al sicuro, senza stare ad aprire e chiudere ogni qualvolta una scatola.

Protezioni per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite

Sia lo schermo della Switch Lite che quello della Switch normale sono facilmente esposti a righi o graffi, per questo motivo è importante applicare una plastica o un vetrino protettivo. Di seguito ve ne elenchiamo alcuni che abbiamo già provato di persona e ci sono sembrati ottimi anche per durabilità. Oltre a questo vi consigliamo anche una copertura in silicone per la Nintendo Switch Lite e vi ricordiamo che gli schermi di Switch e Switch Lite sono diversi di dimensione, di conseguenza attenti ad acquistare il vetrino adatto.

