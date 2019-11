Ikaruga: annunciate le edizioni retail

Buone notizie per tutti gli appassionati di sparatutto a scorrimento: nel corso della giornata di oggi, infatti, la compagnia di sviluppo Nicalis ha annunciato l’arrivo delle edizioni retail di Ikaruga, celebre titolo dei primi anni 2000, che saranno disponibili rispettivamente per le piattaforme Nintendo Switch e PlayStation 4.

Accade spesso che la compagnia Nicalis rilasci diversi contenuti bonus per le sue edizioni retail. È il caso, ad esempio, di Umihara Kawase Fresh, così come anche di Crystal Crisis, usciti entrambi sempre per Nintendo Switch.

Purtroppo non è stata comunicata ad oggi da parte di Nicalis la data d’uscita dell’edizione retail di Ikaruga nè i dettagli su cosa andrà a contenere nello specifico la collection, pertanto non ci rimane che attendere ulteriori aggiornamenti in merito dalla stessa compagnia Nicalis, che siamo certi non tarderanno a venire durante le prossime settimane. Vi ricordiamo che lo stesso Ikaruga è disponibile al momento in formato digital delivery sul Nintendo eShop e sul PlayStation Store, oltre che essere uscito in origine su Dreamcast, GameCube, Xbox 360 e PC.

E voi, acquisterete l’edizione retail di Ikaruga? Su quale piattaforma? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!