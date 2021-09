IKEA vi rifà la postazione da gaming con ASUS

Come annunciato un anno fa, la catena di negozi IKEA sta per introdurre una nuova linea di mobili e dispositivi per il gaming: scrivanie, cuscini, sedie, ringh light, e tanto altro. Ormai anche per rivenditori del genere le postazioni da gaming sono un must da avere in casa.

La catena svedese di IKEA, diffusa in tutto il mondo con le sue soluzioni di arredamento della casa, ha pensato a un’intera linea dedicata alle sessioni di gioco, con un occhio anche allo streaming. La nuova gamma di mobilia per il gaming di IKEA si rivolge ai giocatori su PC e includerà 6 famiglie di prodotte, tutte dai soliti nomi in lingua svedese: UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UTESPELARE, HUVUDSPELARE. Tutta la linea UPPSEL è stata prodotta in stretta collaborazione con Republic of Gamers (ROG), la divisione gaming di ASUS. Vi avevamo già raccontato dell’ideazione di questi prodotti in questo articolo, ma ora il lancio ufficiale è previsto per ottobre 2021.

Vi riportiamo il commento di Ewa Rychert, Global Business Leader of Workspace di IKEA in Svezia, rilasciata sul sito ufficiale della catena: “Crediamo che ci sia molto da fare per democratizzare l’esperienza di gioco. Ora facciamo il primo passo nel nostro viaggio nel gaming, e lo facciamo presentando prodotti di gioco accessibili e performanti e soluzioni complete che speriamo riflettano le personalità e il gusto delle persone.” A proposito della collaborazione con ASUS, nel comunicato ci pensa Johnny Chan, designer di ROG, a rilasciare dichiarazioni: “Conosciamo bene le esigenze, i punti deboli e le aspettative dei giocatori, e vogliamo progettare soluzioni per esperienze di gioco coinvolgenti e definitive.”

In totale i nuovi prodotti IKEA per il gaming sono 30: mobili come scrivanie, sedie da gaming e cassettiere, e accessori come porta tazze, mouse, cuscini per il collo, ring light e molti altri. Ci sono diverse fasce di prezzo per soddisfare diverse esigenze. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di IKEA, mentre se siete alla ricerca imminente di migliorie per la vostra postazione da gaming vi invitiamo a consultare le nostre guide all’acquisto come le migliori sedie da gaming e le migliori scrivanie.