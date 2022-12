I possessori di PlayStation 5 si possono dire parecchio soddisfatti di come ha affrontato il 2022 la console di attuale generazione Sony. Oltre a godere di ben tre esclusive first party di altissimo livello come Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok, sono stati molteplici i titoli degni di nota ad atterrare sul mondo PlayStation. Ora, a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, Sony ha dichiarato che il 2023 sarà un anno molto importante per PS5.

Queste recenti dichiarazioni ci arrivano dal sol levante, con la redazione di Famitsu che è riuscita a fare quattro chiacchiere con Hideaki Nishino di Sony Interactive Entertainment sul futuro prossimo di PS5. Le dichiarazioni di Nishino, le quali sono state tradotte dalla redazione di Insider Gaming, sottolineano come i possessori della console PlayStation di attuale generazione devono aspettarsi grandi cose dai prossimi mesi.

“Entro la fine dell’anno fiscale 2022, le vendite cumulative di PS5 supereranno i 37 milioni di unità e riteniamo che quello sarà un momento molto importante anche per la piattaforma. Speriamo vivamente che non vediate l’ora che arrivi il prossimo anno”, questo è quanto ha dichiarato Nishino alla redazione di Famitsu, riferendosi a un 2023 che potrebbe cogliere di gran sorpresa molti dei possessori della console targata Sony.

Sappiamo molto bene quanto PS5 sia stata difficile da reperire in questi anni, ma a quanto pare ultimamente le scorte stanno crescendo sempre di più, e con esse ci sono maggioro probabilità che Sony vada ad investire sempre più forte su quella che è sia il presente che il futuro prossimo dell’ecosistema gaming di PlayStation. In attesa di scoprire cos’altro ci riserverà il 2023, ad oggi sappiamo già che oltre a PSVR2, l’anno prossimo arriverà finalmente il momento di giocare a grandi titoli quali Final Fantasy 16 e Marvel’s Spider-Man 2.

