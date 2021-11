Il battle royale di Final Fantasy 7 ha finalmente una data di uscita!

Quando Final Fantasy 7 The First Soldier fu annunciato prese tutti in contropiede. In pochi si aspettavano che il trend dei battle royale potesse attecchire anche in un franchise storico come quello di Square Enix, eppure siamo ormai ad un passo dal rilascio del titolo sperimentale.

Il titolo per dispositivi mobile Android e iOS è molto vicino all’uscita, e ad annunciare finalmente la data sono state Square Enix e il team di sviluppo Ateam Entertainment Inc proprio qualche istante fa.

Final Fantasy 7 The First Soldier uscirà il prossimo 17 novembre, e permetterà a tutti gli appassionati della saga JRPG di vivere l’iconica città di Midgar da una nuova prospettiva di gioco.

Insieme alla data di uscita, la compagnia giapponese ha rilasciato in queste ore anche un nuovo video che ci presenta la cinematica d’apertura di Final Fantasy 7 The First Soldier.