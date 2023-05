Il bellissimo Ratchet & Clank Rift Apart di Insomniac e PlayStation arriva finalmente anche su PC! Quando? Il 26 luglio 2023. Ratchet & Clank Rift Apart fu uno dei primi videogiochi PS5, capace di essere amato in particolar modo per la sua straordinaria componente visiva.

Attraverso la pagina di Steam possiamo leggere che è confermato il DLSS 3, Nvidia DLAA, AMD FSR 2 e Nvidia Reflex oltre che Intel XeSS. Tutti i rapporti principali sono supportati (16:9, 21:9, 32:9 e 48:9). Confermati anche i feedback del DualSense già visti nell’originale.

Un’altra bella notizia è che il porting è a cura di Nixxes Software, dei vari maghi dell’ottimizzazione (basti pensare a Marvel’s Spider-Man). Non abbiamo ancora i requisiti ufficiali, ma già il fatto che il gioco arrivi è una bella notizia.

Nella nostra recensione, Mario Petillo scriveva:

Ratchet & Clank Rift Apart è un tripudio di colori, di un comparto tecnico ad altissimo livello e di un’esaltazione di fondo di un arsenale in grado di distruggere una galassia intera. Con una spinta narrativa maggiore rispetto ai precedenti capitoli e l’aggiunta di qualche personaggio ben caratterizzato, oltre a una direzione artistica degna di un applauso, Rift Apart pecca in quel poco coraggio che il team di sviluppo ha voluto usare: si osa poco, si sfruttano poco le grandi idee e il core loop finisce per diventare monotono dopo la prima metà di gioco, con una curva del progresso che si sbilancia a nostro favore. Se Rift Apart ci voleva far assaporare la potenza dell’hardware di PlayStation 5 l’ha fatto, ma noi adesso da Insomniac pretendiamo una nuova trilogia che possa essere in grado di andare oltre il pregevole compito portato a termine, perché sappiamo che ne sono in grado e pretendiamo maggior varietà e qualche pizzico in più di coraggio nel gestire delle idee che per ora hanno solo scalfito la superficie della nostra meraviglia.