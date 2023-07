Tutti stiamo aspettando da anni GTA 6, e i continui rumor e leak non fanno che aumentare l’attesa per un titolo che potrebbe essere tra i più mastodontici di sempre. Rockstar Games, però, sembra quasi divertirsi a non parlare del gioco, distogliendone l’attenzione con il (quasi) annuncio della rimasterizzazione di un altro capolavoro: Red Dead Redemtpion.

Su Twitter (o X, se volete chiamarlo con il nome attuale) l’utente Tez2 è stato il primo a far notare una scoperta a dir poco interessante: durante un aggiornamento del sito di Rockstar Games avvenuto ieri è stato incluso un nuovo riferimento nell’elenco dei giochi, accompagnato al nuovo logo che potete vedere qui sotto.

Rockstar's new site update, live an hour ago, added a new reference within the games list. "Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver)" Codename:

– RDR1RSP (RDR1 Remaster SP?) New logo below#reddeadredemption pic.twitter.com/MbzmnieMlo — Tez2 (@TezFunz2) July 27, 2023

Sebbene il logo assomigli molto a quello utilizzato sulla copertina della versione PS3, vi sono alcune piccole modifiche nel bordo nero intorno al testo. Inoltre, il logo del marchio è cambiato. Il codice utilizzato è “RDR1RSP”, che alcuni interpretano come Red Dead Redemption 1 Remaster SP (single player). Un’altra interpretazione suggerisce “Red Dead Redemption 1 RockStar Presents”.

Non si tratta della prima volta che emergono indizi riguardo ai piani di Rockstar per riportare Red Dead Redemption su piattaforme moderne. La storia è iniziata l’anno scorso, quando si è appreso che gli sviluppatori avevano accantonato le rimasterizzazioni di RDR e GTA IV a seguito della pessima accoglienza di GTA Trilogy: The Definitive Edition. Più di recente, però, il gioco ha ottenuto una nuova classificazione d’età in Corea, e successivamente gli obiettivi nel Rockstar Social Club sono stati aggiornati. Inoltre, Colin Moriarty di Sacred Symbols ha dichiarato di aver visto prove di un progetto di revival, suggerendo che un annuncio ufficiale potrebbe avvenire già il prossimo mese.

Interessante notare che Take-Two, l’azienda proprietaria di Rockstar Games, ha programmato il lancio di “due nuove iterazioni di titoli già pubblicati nel 2024“. Potrebbe Red Dead Redemption essere uno di questi? Sembrerebbe proprio di sì. Verosimilmente la versione remastered potrebbe uscire su tutte le piattaforme, inclusi PC e magari persino Nintendo Switch; non ci resta che attendere per scoprirlo.