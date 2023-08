Gizmodo è uno dei siti più importanti al mondo nel settore della tecnologia, ed è quindi curioso che il suo caporedattore abbia denunciato Apple e The Tetris Company per 5 milioni di dollari.

Non è il tipo di gesto che ti aspetteresti da chi dovrebbe mantenere buoni rapporti con le aziende del settore, ma il fatto Dan Ackerman – questo il suo nome – è anche uno scrittore.

Ha scritto diversi romanzi, tra cui The Tetris Effect, un libro che documenta la vita del programmatore Alexey Pajitnov, che con il suo gioco diede – praticamente da sola – una svolta radicale al mondo dei videogiochi.

Ebbene,secondo Ackerman Apple ha copiato il suo libro, e ci sono molte parti del film Tetris su Apple TV che lo dimostrano. Apple in ogni caso è un secondo imputato, mentre quello principale è The Tetris Company, insieme al giovane sceneggiatore Noah Pink.

Il film e il libro raccontano più o meno la stessa storia, concentrandosi in particolare su come Tetris trovo successo nel mondo occidentali. Ci sono anche altri media e altre storie ispirate a quella vicenda, ma secondo Ackerman qui si va oltre la semplice coincidenza.

Il primo punto critico è che, secondo lui e i suoi avvocati, è stata una sua invenzione inquadrare la storia come un “thriller della Guerra Fredda con un angolo di intrigo politico”.

Il secondo è che il modo in cui il film racconta la storia è, scena per scena, materialmente e specificamente simile al modo in cui la racconta il suo libro (che la querela descrive come un “capolavoro letterario”); la querela elenca 22 incidenze di questo, complete di codici temporali.

Il terzo è che nel 2016 Ackerman ha inviato una copia del suo libro a Maya Rogers (figlia di Henk), in qualità di amministratore delegato di The Tetris Company, che controlla i diritti del gioco. Ackerman sostiene che Maya Rogers ha iniziato a sviluppare la sceneggiatura del film con Pink non prima del 2017, basandosi senza autorizzazione sul suo lavoro.

Ackerman aggiunge inoltre che la Tetris Company ha bloccato i suoi tentativi di vendere i diritti cinematografici e televisivi del suo libro, rifiutandosi di consentire l’uso della licenza Tetris e spaventando il suo agente e i potenziali clienti con una “lettera di diffida fortemente formulata”.

Per tutto questo, Ackerman chiede un compenso pari ad almeno il 6% del budget di produzione del film, stimato in 80 milioni di dollari, ovvero circa 5 milioni di dollari.

Polygon (un’altra testata autorevole e probabilmente incline a sostenere le ragioni di Ackerman) aggiunge che è “prassi comune a Hollywood, quando si lavora su una storia realmente accaduta, acquistare l’opzione per un libro o un articolo di giornale su di essa, anche se i produttori non intendono adattare il materiale di partenza in modo così approfondito. In parte, questa pratica esiste proprio per proteggere i produttori da rivendicazioni legali come quella di Ackerman, dando loro una forma di proprietà su una versione della documentazione storica”.

Né Apple né The Tetris Company tuttavia hanno acquistato i diritti su nessuna fonte documentale o di fiction, il che in un certo senso reso possibile la denuncia da parte di Ackerman. D’altra parte The Tetris Company include al proprio interno sia la famiglia del protagonista Henk Rogers sia il programmatore Pajitnov, che hanno partecipato come produttori.

Se hanno pensato che fosse una tutela sufficiente forse avevano ragione, ma ora dovrà decidere un giudice.