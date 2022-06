Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, porterà a casa una busta paga ridotta nel 2022. A causa del mancato raggiungimento di recenti obiettivi finanziari da parte dell’azienda, Guillemot sta infatti optando per una riduzione dello stipendio del 30%, portando il suo salario annuo a scendere sotto il milione di euro.

Come indicato nel cosiddetto Universal Registration Document di Ubisoft, un documento finanziario facoltativo in cui le società nell’UE forniscono un aggiornamento provvisorio sui loro risultati finanziari, quest’anno Guillemot subirà una riduzione dello stipendio del 30%. Il CEO perderà dunque €310.607 ($ 326.000 USD) di introiti. Guillemot guadagnerà ancora €624.824 ($ 657.000 USD) quest’anno, una cifra decisamente inferiore agli €1,03 milioni ($1,08 milioni) dello scorso anno.

Questo taglio di stipendio, deciso dallo stesso Guillemot, deriva dal fatto che Ubisoft ha mancato i suoi obiettivi finanziari per l’anno, con l’utile operativo in calo del 14% e le prenotazioni nette in calo del 5%. Anche le azioni dell’azienda hanno perso quasi la metà del loro valore rispetto a questo periodo nel 2020, l’anno in cui lo studio è stato scosso da numerosi scandali di cattiva condotta sessuale. A ciò si aggiungono i ritardi di Prince of Persia, Skull & Bones che sta impiegando molto più tempo per lo sviluppo di quanto inizialmente previsto e il flop di Ghost Recon Breakpoint.

Assassin's Creed Valhalla

Tuttavia, Ubisoft ha quantomeno raggiunto i suoi obiettivi di assunzione per una migliore diversità di genere. Inizialmente fissata al 24% di donne entro il 2023, Guillemot ha affermato che lo studio ora ha il 25,45% di donne nella sua forza lavoro con quasi un anno di anticipo. Molte di loro, inoltre, ricoprono ruoli di leadership. L’azienda, inoltre, è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di inquinamento stabiliti lo scorso anno, con un recente rapporto che rileva un calo del 14% delle emissioni di carbonio rispetto all’anno precedente. Infine, sembra che Ubisoft abbia in programma uno showcase che si terrà durante l’anno.