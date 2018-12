Il co-fondatore di Sledgehammer, sviluppatore di Call of Duty, lascia Activision

Glen Scholfield, uno dei co-fondatori di Sledgehammer Games, ha annunciato che lascerà Activision alla fine di dicembre. La notizia è arrivata tramite un tweet. Schofield afferma che l’esperienza all’interno di Activision è stata di primo livello ma ritiene che sia tempo di provare qualcosa di nuovo. Lo sviluppatore afferma che si rilasserà un po’, per poi andare in cerca di qualcosa di interessante.

Ecco a voi il tweet di Schofield.

I’ve had a great run here at Activision; 3 COD’s- MW3, AW and WWll- that I’m proud of. I feel it’s time to try something new tho. I’ll be leaving Activision end of Dec. and taking some time off to relax. Then off to something else exciting.

Thank u Activision for everything!

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) December 10, 2018