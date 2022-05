Oggi è lo Star Wars Day, il giorno in cui tutti gli appassionati dell’immortale saga spaziale creata da George Lucas si riuniscono per celebrare le storie, i personaggi, i tributi e tutte le varie produzioni che sono arrivate negli anni su più media d’intrattenimento. Oltre a questo, nella giornata di oggi ci aspettiamo diverse novità, annunci e sorprese, come per esempio questo nuovo gioco gratis per il Commodore 64.

Parliamo di The Empire Strikes Back, il videogioco basato su Star Wars L’Impero Colpisce Ancora, uno dei capitoli cinematografici della saga spaziale più amati in assoluto. La versione Commodore 64 non è altro che una conversione dell’originale The Empire Strikes Back sviluppato da The Parker Brothers nei primi anni ’80 e reso disponibile sulle console dell’epoca: Intellivision e Atari 2600.

Ora questo titolo del passato è disponibile in via totalmente gratuita anche per Commodore 64 grazie al lavoro di un gruppo di appassionati chiamati Megastyle Games. Se siete nostalgici del commodoro sappiate che potete già scaricare i file necessari per giocare a questa nuova versione di The Empire Strikes Back, così da poter celebrare in modo retrò questo Star Wars Day 2022.

Trovate tutta la storia dello sviluppo di questo titolo e della sua nuova conversione per Commodore a questo indirizzo, all’interno del quale trovate anche tutti i vari link per scaricare e godere di questo titolo su Star Wars.