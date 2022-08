L’arrivo di Cult of the Lamb è stato festeggiato in maniera atipica dal team di sviluppo. Per l’occasione del lancio del titolo, decisamente apprezzato da pubblico e critica, sono stati infatti prodotti dei controller… pelosi. No, non stiamo scherzando, e il protagonista di questo restyling è il DualShock 4, pad di PS4 compatibile anche con PC via Steam.

Creati da We Are Robots, i controller sono stati appunto svelati per il lancio del gioco e richiamano lo stile tribale di Cult of the Lamb. Questi speciali DualShock 4 sono stati diffusi dall’account Twitter ufficiale del titolo e no, non potrete acquistarli. Purtroppo i controller non saranno messi in vendita, ma faranno parte di un giveaway decisamente speciale che permetterà ad alcuni fortunati utenti di poterli possedere.

“Nessuno di questi controller sarà venduto. Saranno i premi di un giveaway che partirà a breve”, si legge nel profilo ufficiale Twitter del gioco. Le informazioni per ottenere i controller e per partecipare al contest non sono ancora state annunciate, e la speranza è che l’Italia non sia tagliata fuori, come di recente avviene in altri concorsi, tra cui quello più di recente di Xbox e Fall Guys, con in palio una speciale console che richiama i colori e i temi del gioco. Potete dare uno sguardo ai controller grazie al cinguettio diffuso nel corso degli ultimi giorni, che trovate subito qui in basso.

Tend to your flock with these baaadass controllers by @wearerobots_au pic.twitter.com/wpH9195JmZ — Cult of the Lamb TOMORROW (@cultofthelamb) August 8, 2022

Cult of the Lamb sarà disponibile a partire da oggi giovedì 11 agosto 2022 per PC, Nintendo Switch, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il gioco è pubblicato da Devolver Digital, vera e propria etichetta dedicata esclusivamente ai giochi più piccoli e di nicchia. Per saperne di più sul gioco, potete dare uno sguardo ai primi tredici minuti di gioco, disponibili a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e tutti gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.