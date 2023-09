L’ultimo RPG di punta di Bethesda, Starfield, è ora disponibile per i giocatori che hanno optato per l’Edizione Premium. Il gioco ha già ricevuto recensioni positive (compresa la nostra). Tuttavia, le prestazioni PC non ci hanno propriamente convinto e Starfield rimane un titolo di nuova generazione che richiede hardware di fascia alta per un gameplay ottimale. Un requisito particolare è l’installazione di un SSD.

I proprietari delle GPU Radeon di AMD già beneficiano della tecnologia di upscaling FSR 2 all’interno del gioco, che offre prestazioni migliorate senza compromettere la qualità visiva. Grazie alla partnership tra Bethesda e AMD, l’ottimizzazione per PC, in particolare per le GPU Radeon e i processori Ryzen è leggermente migliore e l’inclusione di FSR 2 apre anche la porta agli utenti NVIDIA e Intel.

Tuttavia, è importante notare che FSR 2 è leggermente inferiore rispetto ai suoi concorrenti, per questo il modder PureDark ha confermato il rilascio di un plugin DLSS 3 durante il periodo di accesso anticipato, anche se dietro un paywall e con protezione DRM, che potrebbe introdurre alcuni compromessi sulle prestazioni, come visto in casi precedenti.

A ogni modo, PureDark offre un’alternativa gratuita a AMD FSR 2 per i giocatori PC sotto forma di un plugin NVIDIA DLSS & Intel XeSS per Starfield. I giocatori possono accedere al plugin tramite NexusMods, offrendo un potenziale miglioramento sia della qualità dell’immagine che delle prestazioni sull’hardware corrispondente. Di seguito è riportata una guida passo-passo su come installare questa mod:

Estraete questa mod nella cartella principale del gioco. Installate il plugin di base Upscaler inserendo il file PDPerfplugin.dll nella cartella mods/UpscalerBasePlugin. Scaricate nvngx_dlss.dll o libxess.dll e inserisciteli nella cartella mods/UpscalerBasePlugin. Controlla la descrizione per UpscalerBasePlugin. Premete il tasto END nel gioco per aprire il menu dell’upscaler, consentendovi di selezionare DLSS o XeSS. Assicuratevi che FSR2 sia attivato nelle impostazioni del gioco, poiché questa mod sostituisce FSR2 con DLSS/XeSS. Non esistono più livelli di qualità; potrete regolare il rapporto di ridimensionamento nel menu delle impostazioni del gioco.

Note Importanti