Se avete giocato a GTA San Andreas o GTA 5, il nome Cluckin’ Bell non vi sarà sicuramente sconosciuto. Si tratta, infatti, della più famosa catena di fast food mai comparsa in un videogioco. Il marchio e il logo sono immediatamente riconoscibili e benché si ispiri ad altre catene simili, non è mai stato scoperto a cosa facesse riferimento. Dubbi a parte, sappiate che per qualche giorno i cittadini statunitensi hanno avuto modo di poter sperimentare i piatti di Cluckin’ Bell nella vita reale!

No, purtroppo Rockstar Games non ha mai deciso di aprire una location del fast food. Si tratta, semplicemente, di un re branding di un ristorante già esistente, che è stato effettuato il 21 luglio 2022, in occasione del San Diego Comic Con, una delle fiere imperdibili per gli amanti della cultura pp e dei videogiochi, oltre che dei fumetti. Non è stato un lavoro semplice: per poter aprire, infatti, sono stati richiesti tantissimi sforzi e pur essendo privo della licenza ufficiale (Rockstar Games avrebbe sicuramente emanato un comunicato in merito), c’è da dire che il tutto è stato praticamente perfetto.

Chiaramente non eravamo sul posto, ma le testimonianze social sono state abbastanza per farci immergere in quell’atmosfera. Dal menù agli slogan pubblicitari, l’atmosfera nel ristorante era sicuramente fantastica. Un bel momento per tutti coloro che amano GTA e che avevano voglia di immergersi in una delle location più iconiche della serie. Potete dare uno sguardo a uno dei tanti video disponibili su Twitter subito qui in basso.

Ever wanted to go to Cluckin’ Bell from GTA? Well now you can! pic.twitter.com/iGJwtzeNyT — BROTHER (@BrotherHQ) July 23, 2022

Al momento Rockstar Games sembra essere concentrata sul prossimo capitolo della serie. Se sarà ambientato ai giorni nostri, c’è un’ottima probabilità che Cluckin’ Bell farà nuovamente una comparsa nella prossima città che farà da sfondo al prossimo Grand Theft Auto. Per scoprirlo, però, servirà ancora un po’ di pazienza: il team di sviluppo infatti non ha mai svelato ufficialmente il suo nuovo gioco.