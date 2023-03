C’è poco da discutere: questo è decisamente il momento di The Last of Us. La saga una volta esclusiva PlayStation creata da Naughty Dog è infatti da settimane sulla bocca di tutti, complice una riproposizione televisiva ai limiti della perfezione. Una serie tv che ha acceso nuovamente i riflettori su questa epopea apocalittica, con i giocatori PC che possono provare per la prima volta l’opera complice la recentissima uscita del primo episodio, The Last of Us Parte 1, anche su computer.

Un grande gioco finalmente su una delle piattaforme più amate e anche a un ottimo prezzo. Su CDKeys, infatti, The Last of Us Parte 1 per PC è acquistabile con oltre il 30% di sconto. Non male, vero?

The Last of Us Parte 1, ossia la versione aggiornata tecnicamente del capolavoro Sony uscito originariamente per PS3, è infatti ora come ora disponibile sul sempre affidabile CDKeys a un prezzo d’occasione. Appena 38,79 euro contro i 59,99 richiesti di listino, per appunto uno sconto che, a pochissimi giorni dal lancio, supera il 30%. Un’offerta, insomma, da non farsi scappare.

Oltre alla possibilità di acquistare la nuovissima versione PC di The Last of Us Parte 1 in super sconto su CDKeys, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Volete solo giocare al capolavoro di Naughty Dog sul vostro pc? Lo trovate in sconto seguendo comodamente il link qui sotto.

