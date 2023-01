Per tutti quelli che hanno vissuto sulla propria pelle la generazione della prima iconica PlayStation, sicuramente ricorderanno il momento in cui si sono approcciati per la prima volta a Final Fantasy 7. Parliamo non solamente di uno dei capitoli della saga Square Enix (Squaresoft all’epoca) più amati e celebrati in tutto il mondo, ma di un vero e proprio videogioco che, a suo modo, ha cambiato un intero genere e gran parte dell’industria.

Ora, sono state moltissime le occasioni per festeggiare a dovere Final Fantasy 7 nel corso degli anni. Oltre a tanti eventi dedicati, abbiamo avuto anche l’occasione di godere di un remake che sta venendo suddiviso in più parti per raccontare da una nuova prospettiva moderna questo grande classico. Tutte queste celebrazioni adesso avranno anche una giornata dedicata in via ufficiale, e ad annunciarla è stato il director del Final Fantasy 7 originale Yoshinori Kitase.

L’annuncio è comparso sulle pagine Twitter ufficiali del gioco su Twitter, dove Kitase ha dichiarato che da oggi in poi ogni 31 gennaio in Giappone si celebrerà il Final Fantasy 7 Day. Il director del settimo capitolo, e produttore di tutto il progetto remake, ha dichiarato di ricordarsi molto bene il momento del lancio del gioco originale sulla prima PlayStation e tutte le forti emozioni che hanno comportato lavorare a quel titolo e vederlo prendere vita sulle console.

We’re delighted to announce “Final Fantasy VII Day” has been officially registered in Japan, to commemorate the anniversary of the launch of the original game.

To celebrate, here’s a special message from Yoshinori Kitase, producer of the Final Fantasy VII remake project. pic.twitter.com/GBphY8AYR4

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) January 31, 2023