A quanto sembra, Striking Distance Studios, autori di The Callisto Protocol, sta effettuando dei licenziamenti. Il motivo potrebbe essere il flop del gioco horror, uscito a dicembre e fortemente criticato dall’utenza, ma anche da parte della stampa.

Des licenciements chez Striking Distance Studios (@sd_studios ), 1 mois après la sortie du dernier DLC de The Callisto Protocol. pic.twitter.com/8sXaHnH7Hp — FdeSousse Officiel (@Taleboules) August 1, 2023

Noi lo avevamo valutato abbastanza positivamente, tecnicamente ci aveva convinto (su Xbox) e anche il gameplay originale ci aveva convinto. Tuttavia, storia e l’assenza di contenuti erano dati abbastanza oggettivi che hanno pesato e che molti hanno considerato primari rispetto all’esperienza di gioco generale.

L’uscita del remake di Dead Space, avvenuto solamente un mese dopo, non ha certamente aiutato il successo del gioco, che comunque rimane ancora oggi molto aggiornato. Non sappiamo se vedremo mai un sequel di The Callisto Protocol, ma è chiaro che questi licenziamenti non siano assolutamente una buona notizia per chi attendeva con trepidazione un possibile secondo capitolo.