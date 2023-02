Nell’industria dei videogiochi c’è spazio davvero per tutti. Anche per chi, nella vita ha fondato Github, un servizio di hosting dedicato allo sviluppo software. Nel corso delle ultime ore, infatti, Chris Wanstrath, uno dei quattro fondatori del servizio molto popolare tra gli sviluppatori di applicazioni e programmi open source per PC ha annunciato la nascita di una label dedicata ai videogiochi indipendenti, che svolgerà la funzione di editore.

Il nuovo editore fondato da Wanstrath si chiama Null Games ed è già presente su Steam. Il creatore di GitHub non ha perso tempo, lanciando immediatamente un nuovo videogioco (ovviamente ancora in sviluppo), chiamato Tape to Tape. Si tratta di un rougelite a tema hockey, con uno stile grafico molto riconoscibile. Al timone dello sviluppo troviamo Excellent Rectangle, una nuova software house, che aveva presentato Tape To Tape su Kickstarter, riuscendo a ottenere il finanziamento da parte della community lo scorso anno.

Al di là dei dettagli sul primo gioco, il fondatore di GitHub ha le idee ben chiare su come gestire la società. In un comunicato stampa, Wanstrath ha spiegato che il suo obiettivo è quello di creare un ambiente decisamente più sano e sostenibile. L’obiettivo di Null Games è trattare gli sviluppatori di videogiochi con equità, aiutando i vari studi a creare giochi migliori senza ricorrere a pratiche come il crunch. Ottimi propositi, che saranno anche facilmente raggiungibili, a differenza di studi tripla A, costretti spesso a inseguire deadline quasi irrealistiche per far contenti azionisti e investitori.

Tape to Tape sarà disponibile a partire dal 2023. Null Games continuerà probabilmente a cercare nuovi progetti da portare sul mercato. Non ci resta che concludere facendo un grosso in bocca al lupo a Wanstrath e tutto il team dietro Null Games. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

