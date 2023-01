Quando si sviluppa una serie, sia essa videoludica o cinematografica, ci sono diversi elementi che possono essere aggiunto o tagliati. E no, non si tratta di un tabù. Nel corso degli anni abbiamo visti interi videogiochi stravolgere completamente regole classiche di un franchise, mentre altre volte si è preferito giocare sul sicuro. Con A Plague Tale e un eventuale terzo capitolo, Asobo Studio potrebbe eliminare del tutto la caratteristica più importante che ha caratterizzato i suoi primi (e unici, per il momento) due capitoli, ovvero i ratti.

Durante un’intervista con Eurogamer, il director series Kevin Choteau ha dichiarato che lo studio potrebbe in futuro approcciarsi a un terzo capitolo di A Plague Tale, privo però dei ratti che portano la peste, vero e proprio tema centrale delle due opere. “Non so se il team è pronto per farlo. Penso che siamo tutti stanchi dei ratti e di questo tipo di storia, di questo mood. Non so cosa succederà in futuro. E non sto mentendo, sono sincero con voi”, le parole di Choteau dichiarate ai colleghi della stampa britannica.

Nelle parole dello sviluppatore si nasconde dunque tanta incertezza per i prossimi anni. Non è detto che lo studio proporrà un terzo capitolo del franchise (anche se ovviamente ci sarebbero tutti i presupposti per lavorarci sopra), ma nel caso potrebbe essere una storia completamente diversa. E ne elogiamo ovviamente la scelta: proporre per tre volte di fila la stessa, identica ambientazione e le stesse dinamiche potrebbe portare il pubblico a stufarsi molto velocemente.

Al momento per Asobo Studio non ci sono progetti in vista. Il team di sviluppo si sta godendo l’uscita del gioco e gli unici a essere impegnati sono solamente i programmatori che lavorano all’engine e alle tecnologie. Ci vorrà dunque ancora un po’ di tempo prima di scoprire se davvero un eventuale terzo capitolo della serie prenderà vita oppure la software house si sposterà semplicemente su un altro progetto.

