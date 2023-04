Vi è mai capitato di leggere su un gioco la dicitura “adatto fino ai 99 anni” e pensare “chi mai a quell’età si metterebbe a giocare?“. Ebbene, sappiate che esistono effettivamente persone anziane ancora vogliose di divertirsi con qualcosa di diverso rispetto alla briscola, e a darne la prova tangibile è ciò che è accaduto in Francia qualche giorno fa.

Dall’8 al 10 aprile, infatti, si è tenuta la Gamers Assembly, uno dei più importanti eventi videoludici in Francia, con una serie di competizioni di eSport, cosplay, workshop e molto altro. Oltre ai tornei su titoli famosi come League of Legends e Valorant, si è tenuta anche una gara decisamente fuori dal comune, in cui diverse care di cura francesi si sono affrontate nella sezione di bowling di Wii Sports, il tutto davanti a diverse migliaia di spettatori.

96 year old Jeanine and 85 year old Gilbert won a Wii Bowling LAN in France this weekend We need more of this pic.twitter.com/NPtauo3xmz — Jake Lucky (@JakeSucky) April 11, 2023

Il trofeo è stato organizzato da Silver Geek, associazione che si occupa di allestire gare di gioco per tutti gli over 65 in Francia. In particolare, a trionfare sul bowling di Wii Sports sono stati Gilbert e Jeannine, rispettivamente di 85 e 96 anni, i quali hanno concluso la finale con un perfetto strike.

L’intera finale della competizione è stata registrata e trasmessa in diretta su Twitch, nonché salvata su YouTube qui. Insomma, il gaming non ha età, e non possiamo che sperare che iniziative del genere vengano proposte anche in Italia.

