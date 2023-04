Windows 11 potrebbe presto avere una nuova modalità, progettata appositamente per dispositivi portatili “tipo Steam Deck”. L’idea sembrerebbe essere quella di farsi trovare pronti se e quando prodotti simili, ma con Windows invece di SteamOS, inizieranno a diffondersi. Il progetto, per ora, risponde al nome di Windows Handheld Mode.

Il progetto, emerso nella cornice del Microsoft Hackathon, riconosce le debolezze di Windows 11 quando si tratta di navigare nel sistema operativo su piccoli schermi, con un’interfaccia che faciliti l’avvio e la gestione dei giochi.

Ci sono già in circolazione alcune “console portatili con Windows 11”, e ci aspettiamo che nei prossimi mesi alcuni grandi marchi del settore arrivino con una loro versione. Se nomi come Asus, Lenovo, Dell e altri credono in questo formato, Microsoft sicuramente non potrà farsi trovare impreparata.

Sicuramente c’è parecchio lavoro da fare, perché ad oggi Windows 11 su un piccolo schermo, e senza una tastiera completa o un mouse, non è proprio la cosa più piacevole del mondo da usare. Ma non è nemmeno un’impresa impossibile: in teoria basta togliere tutto ciò che non interessa su una console portatile: Wordpad, Paint, strumenti per la stampa, e un sacco di altra roba …Ti troveresti con un sistema Windows 11 ridotto all’osso; poi ci metti l’interfaccia di Xbox e il gioco è fatto, no?

L’Hackathon di Microsoft è un evento interno in cui dipendenti e team si riuniscono per sperimentare idee diverse su cui normalmente non lavorerebbero. Come tale, non ci sono garanzie che le idee e i progetti nati all’interno di questo evento poi vengano realizzati. Ma stavolta speriamo propr che Windows Handheld Mode diventerà qualcosa di concreto.