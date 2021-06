Il gioco di Demon Slayer arriva finalmente in Europa

Demon Slayer è una delle opere anime e manga che più sta riscontrando successo negli ultimi anni, ottenendo un seguito sempre maggiore dagli appassionati di tutto il mondo. Chi stava aspettando un gioco per console e PC sarà sicuramente felice di sapere che SEGA ha pubblicato un trailer della storia con la data di rilascio del titolo. Oggi scopriamo che Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sarà pubblicato il 15 ottobre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

L’opera seguirà gli eventi dell’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e sarà pubblicata da SEGA e sviluppata da CyberConnect2, lo stesso team di sviluppo di giochi come Dragon Ball Z: Kakarot, i titoli della serie Naruto: Ultimate Ninja o Asura’s Wrath. Dal trailer della storia, che trovate di seguito, possiamo notare non solo un ottimo comparto grafico e artistico che fa fede all’anime, ma anche alcuni elementi che compongono il gameplay. Scopriamo quindi che sarà presente un comparto di esplorazione molto strutturato e non solo rilegato ai combattimenti tra personaggi.

Soprattutto, il video ci offre uno sguardo approfondito anche al sistema di combattimento, condito da scontri con personaggi importanti della serie originale. Nei panni di Tanjiro, potremo lottare contro personaggi storici della serie, come Muzan Kibutsuji o molti altri demoni. Parliamo quindi di un titolo che rende omaggio all’anime di Demon Slayer e che senza dubbio gli appassionati non vedranno l’ora di provare.

Per il momento, non è stata fatta menzione di edizioni speciali o della eventuale presenza del titolo nel catalogo di Xbox Game Pass. Per questo motivo, vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere eventuali aggiornamenti da parte di SEGA, che potrebbero giungere anche nelle prossime settimane. Fateci sapere con un commento cosa ne pensate del gioco di Demon Slayer, e soprattutto quali sono le vostre aspettative.