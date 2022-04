L’anno corrente ci ha già proposto tutta una serie di prodotti d’intrattenimento molto attesi, i quali hanno saputo di gran lunga soddisfare le speranze dei fan. Lato videoludico abbiamo assistito anche al lancio di alcune sorprese che non ci aspettavamo ricevessero tanta acclamazione da parte di critica e pubblico. Una di queste è Sifu, con il titolo sulle arti marziali che è ancora sulla cresta dell’onda grazie a una serie di mod a dir poco fantastiche, compresa una che trasforma il titolo nel perfetto gioco su Batman.

Come ci mostra il canale YouTube ‘ Voyagers Revenge’, Sifu può tranquillamente diventare il gioco perfetto di Batman grazie ad un paio di mod. Il recente titolo si Sloclap è già di suo un ottimo punto di partenza per essere trasformato in un videogioco sull’uomo pipistrello, e questo è possibile grazie ad un gameplay che si basa tutto sul menare le mani in grosse azzuffate con una serie di brutti ceffi: elemento molto presente anche nell’ultimo film sul cavaliere oscuro uscito al cinema.

Lo youtuber ci mostra come grazie a un paio di mod Sifu può essere velocemente trasformato in un gioco di Batman. La cosa incredibile è vedere come l’autore di questo progetto sia riuscito a ricreare anche una cinematica che mette in mostra la batmobile dell’ultimo film con Robert Pattinson, ma non solo. Il fiore all’occhiello però è il gameplay, che grazie a una serie di accorgimenti è stato leggermente rimodellato per prestarsi maggiormente allo stile combattivo di Batman.

Poco da dire, il Batman diretto da Matt Reeves ha già dato la sua impronta all’universo dell’uomo pipistrello, e questa mod per Sifu ne ha incarnato tutte le sfumature, portando il gioco di arti marziali targato Sloclap in una Gotham oscura e sporca.