F1 23 è stato pubblicato da poco più di un mese e sta già appassionando tantissimi giocatori. Se volete essere fra questi, sarete felici di sapere che oggi è possibile acquistare F1 23 su Amazon con un eccezionale sconto del 40%. Si tratta di un’occasione unica per gli appassionati del brand e dei giochi di corse in generale dper portare a casa questo splendido videogioco a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Infatti, grazie alla promozione lo pagherete appena 41,99€ anziché 69,99€, con un risparmio per voi di quasi 30€. Anche la Champions Edition è scontata del 40%, per cui costa solo 53,99€ invece di 89,99€. Un prezzo così basso è davvero molto difficile da trovare, a maggior ragione tenendo presente che il titolo è uscito soltanto lo scorso 16 giugno. Proprio per questo, vi invitiamo ad approfittare quanto prima di questa incredibile promozione.

In F1 23 fa il suo ritorno in grande stile la modalità narrativa Braking Point, che vi regalerà una trama avvincente e carichissima di azione. Vi immergerete in un universo di emozioni in cui la passione per la competizione si scontra con le sfide personali dei piloti, creando un mix esplosivo di tensione e avventura.

Un’altra novità è costituita da due nuove e affascinanti location, accessibili fin da subito. Affronterete i percorsi del Las Vegas Street Circuit, impreziosito dalle luci abbaglianti e l’energia travolgente di Las Vegas, nel Nevada. Scoprirete anche il Losail International Circuit di Doha, in Qatar, un percorso esotico tutto nuovo che vi lascerà senza fiato.

La cura dei dettagli è davvero impressionante, grazie al prezioso feedback delle vere scuderie di Formula 1, che hanno portato a significativi miglioramenti alla manovrabilità delle vetture. Che siate alla guida con un controller o con un volante, la vostra esperienza sarà più realistica e coinvolgente che mai, così vi sentirete come dei veri piloti di Formula 1.

E come se non bastasse, le bandiere rosse fanno finalmente ritorno nella serie, portando nelle gare una dose extra di suspense e adrenalina. Situazioni di pericolo e imprevisti in pista renderanno ogni momento cruciale, costringendo piloti e team a rivalutare continuamente le proprie strategie. Per scoprire tanti altri dettagli e per un’analisi completa del titolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!