Dopo il buon successo del primo capitolo, è arrivato il momento di mettere le mani su The Walking Dead: Saints & Sinners 2. Il titolo, annunciato nel corso degli ultimi mesi durante uno showcase dedicato interamente alla realtà virtuale, ha ottenuto infatti una data di uscita ed è anche abbastanza vicina.

Come riportato da Skydance Interactive, The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 – Retribution sarà pubblicato l’1 dicembre 2022. Il gioco sarà pubblicato solamente per Meta Quest 2 e PlayStation VR, escludendo così Steam e SteamVR, a differenza del primo capitolo. Non è però escluso che in futuro il gioco non possa vedere la luce anche sul client di Valve, ma al momento il titolo sembra destinato esclusivamente a due visori sopracitati.

Il nuovo capitolo della serie non si discosterà troppo dal primo. I giocatori potranno infatti ritrovare tanti elementi che hanno reso celebrare l’esordio del franchise. Tra questi troviamo un survival system che chiede agli utenti di dover sopravvivere e il sound design tre dimensionale. Presenti anche nuove armi e nuovi equipaggiamenti e accessori, come per esempio le armi. Potete dare uno sguardo al trailer di lancio del gioco subito qui in basso.

The Walking Dead: Saints & Sinners è probabilmente il più importante gioco mai adattato dall’opera di Kirkman. In passato ci sono stati vari tentativi per trasportare il franchise nel mondo dei videogiochi, ma non tutti sono tati accolti favorevolmente dal pubblico e dalla critica. Tra i progetti più disastrosi c’è sicuramente Overkill’s The Walking Dead, che ha causato diversi problemi a Starbreeze, tanto da dover effettuare un riassetto generale della società. Discorso invece diverso per Telltale, che con la sua avventura grafica ha saputo conquistare qualsiasi giocatori e ha ottenuto ottimi risultati a livello di vendite. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.