Dopo ben 8 anni, ieri sera abbiamo finalmente avuto l’occasione di vedere nuovamente in azione Dead Island 2. Il gioco di Deep Silver è risorto dalle ceneri dopo quella presentazione all’E3 del 2014. Nuovo protagonista, nuova storia e a quanto riportato da una preview di Polygon (che ha avuto modo di testare il gioco in un evento privato a Londra lo scorso mese) anche una nuova formula di gioco.

Non sappiamo se nei piani originali di Yager (creatori della primissima versione del gioco), Dead Island 2 dovesse essere un open world, ma dopo il passaggio a Sumo Digital e successivamente a Dambuster Studio, l’idea è stata scartata. Come riportato da Polygon, infatti, l’intero gioco non metterà a disposizione dei giocatori Los Angeles, ma zone di gioco molto grandi, senza la possibilità di esplorare al di fuori del livello in cui ci si trova. Non è ovviamente un male: non tutti i giochi moderni devono necessariamente essere open world e come riportato dai colleghi statunitensi.

L’anteprima di Polygon si concentra poi su ulteriori aspetti del gioco, come per esempio gli elementi gore, mantenuti da Dambuster, la possibilità di migliorare le proprie abilità e il combattimento corpo a corpo. Se non avete ancora avuto modo di recuperare il video di gameplay del gioco, vi invitiamo a farlo grazie al filmato presente subito qui in basso.

Dopo 8 anni di attesa, Dead Island 2 arriverà il 3 febbraio 2023. Il gioco è previsto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC via Epic Games Store e Google Stadia. Al momento una release su Steam non è ancora stata annunciata, ma è molto probabile che i termini di esclusiva che legano il gioco allo store dei creatori di Fortnite siano temporali, come già accaduto nei casi di Final Fantasy 7 Remake e molti altri giochi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.