Mentre in molti stanno aspettando con grande veemenza e curiosità i prossimi annunci videoludici targati PlayStation, la compagnia nipponica ha svelato qualche tempo fa una nuova versione del controller di PS5 inedita e definibile premium. Il nuovo DualSense Edge si è presentato con tanto di immagini e caratteristiche, ma a mancare all’appello in quell’occasione era un informazione alquanto importante: la data di lancio del nuovo pad.

A distanza di circa un mese dal primo annuncio, quest’oggi Sony e PlayStation sono tornate a mettere sotto i riflettori il nuovo DualSense Edge. Questo nuovo modello del controller di PlayStation 5 (lo potete acquistare su Amazon) sarà totalmente personalizzabile, e proporrà ai giocatori una serie di scelte e accessori per permettere di godere al meglio delle esperienze di gioco sulla console Sony di ultima generazione. Il nuovo pad verrà messo in commercio a partire dal prossimo 26 gennaio 2023 con i pre-order che si apriranno il 25 ottobre 2022.

Essendo un controller premium, ovvero che permetterà di godere di un altissimo livello di qualità, ergonomia e personalizzazione nelle esperienze di gioco, il nuovo DualSense Edge sarà venduto a un prezzo di €239.99. Insieme al pad, saranno disponibili all’acquisto anche una serie di accessori come per esempio dei moduli degli stick analogici sostituibili, così da essere sempre performanti in qualunque titolo.

The DualSense Edge wireless controller for PS5 launches globally on January 26. Find out more about the controller’s customization options and pre-order details: https://t.co/4i2A8gYbc3 pic.twitter.com/VTfm5cCC7B — PlayStation (@PlayStation) October 18, 2022

Con il DualSense Edge ogni giocatore potrà rendere unico il proprio controller wireless per PS5 grazie a ben tre set intercambiabili inclusi nella confezione, comprensivi di manopole per gli stick analogici e due set di pulsanti posteriori. Il tutto verrà fornito in un bundle che prevede la presenza di una compatta custodia per il trasporto, al cui interno ci sarà anche un cavo che permette di caricare il controller tramite connessione USB mentre è riposto nella custodia, così da assicurarvi di essere sempre pronti per entrare nei mondi PlayStation.