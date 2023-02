Tra i molteplici annunci videoludici avvenuti l’anno scorso, ce n’è uno che ha fatto entusiasmare parecchio i fan di Bioshock. No, non si tratta del tanto chiacchierato quarto capitolo della serie, ma di Judas; il nuovo progetto di Ken Levin, il creatore della saga che ha avuto origine nella fantastica città sommersa di Rapture. Di Judas abbiamo potuto vedere un primo trailer d’annuncio molto affascinante, ma purtroppo, di questa nuova esperienza sappiamo ancora troppo poco.

Il titolo in questione si è presentato durante gli scorsi The Game Awards 2022, e ad oggi siamo ancora rimasti a quel trailer. A darci qualche nuova informazione in più, però, è stata Take-Two, la compagnia che farà da publisher al primo progetto di Ghost Story Games; il nuovo studio di sviluppo del papà di Bioshock. Pubblicando i propri recenti dati finanziari, Take-Two ha fatto capire molto di più del futuro delle proprie produzioni, e tra queste c’è ovviamente anche Judas.

Nello specifico Take-Two ha reso noto che prevede di rilasciare Judas entro la fine dell’anno fiscale 2025, il quale terminerà il 31 marzo 2025. Questo significa che potrebbe volerci molta pazienza prima di poter mettere le mani sul nuovo gioco di Ken Levin del suo nuovo team. Siamo certi, però, che in un lasso di tempo così disteso ci saranno altre occasioni per vedere meglio il titolo in questione e capirne sempre di più.

Oltre a Judas, Take-Two ha sottolineato di avere intenzione di rilasciare ben 87 giochi entro la fine dell’anno fiscale 2025. Lo stesso CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha dichiarato alla redazione di IGN che al momento attuale la compagnia è perfettamente stabile, e se guarda al parco titoli in uscita da qui al prossimo futuro si sente decisamente entusiasta.

