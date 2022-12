Ed Boon non è nuovo a smentite, soprattutto quando di mezzo ci sono Mortal Kombat e Injustice, le sue due creature prodotte da NetherRealm Studios, la software house fondata proprio dallo stesso Boon. Nelle scorse settimane il papà dei due franchise aveva “confermato” di essere proprio al lavoro su uno dei due titoli, ma nelle ultime ore ha informato tutti i suoi follower su Twitter di non dare ascolto alle voci di corridoio che volevano un reveal del suo nuovo gioco durante i The Game Awards 2022.

Il tweet lanciato da Boon comincia con un piccolo aneddoto. “Quattro anni fa abbiamo annunciato ai TGA Mortal Kombat 11. Un annuncio a sorpresa andato decisamente bene. Forse troppo, considerato che in tanti credono che faremo lo stesso per il nostro prossimo gioco”, si legge nel cinguettio. “Grazie per la vostra attesa, ma non siamo ancora pronti ad annunciare il nostro nuovo titolo”, ha concluso Ed Boon.

La smentita di Boon va a braccetto con il tipo di show che saranno i TGA 2022. Come riportato in precedenza, infatti, lo show sarà decisamente più breve rispetto al passato (anche se ovviamente la lunghezza totale non è ancora stata confermata) e non ci saranno troppi giochi importanti. I reveal di peso ovviamente non mancheranno, ma saranno in misura minore, forse esattamente come sperato da diverse persone, che si aspettano da anni un lifting allo show, definito troppo lungo e con troppi trailer.

Se siete fan di Mortal Kombat o di Injustice, dunque, sarà necessario attendere ancora un po’ prima di scoprire quale sarà il prossimo gioco di Ed Boon. La sensazione è che il titolo sia praticamente pronto, ma che il palco più giusto per un reveal potrebbe essere il prossimo E3 oppure uno show dedicato. Tutte le ipotesi sono ovviamente buona, ma non possiamo confermarle: le nostre sono solo ipotesi, che speriamo si possano realizzare il prima possibile.