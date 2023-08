Siete fan di Resident Evil e desiderate raccogliere tutti i titoli in un’unica piattaforma, oppure non avete mai avuto l’occasione di approcciarvi alla saga e vorreste recuperarla durante il periodo esitvo? In entrambi i casi oggi è l’occasione perfetta per voi, dato che Humble Bundle ha lanciato un bundle dedicato alla serie Capcom, con tutti i 12 giochi a soli 31,90€!

Dal più datato Resident Evil al recente Village, potrete accaparrarvi tutti i titoli della saga a un prezzo inferiore rispetto a quello che spendereste solitamente per un singolo videogioco. Considerando che il valore totale di questo bundle è di 304,02€ si tratta di un’offerta davvero imperdibile, di cui potrete approfittare per i prossimi 12 giorni. Vi consigliamo, dunque, di affrettarvi nell’acquisto, dato che i codici stanno andando a ruba e potrebbero esaurire prima dello scadere della promozione.

Una volta effettuato l’acquisto vi arriverà una email con tutti i 12 codici da riscattare su Steam. Dopodiché, avrete semplicemente l’imbarazzo della scelta su quale avviare per primo: opterete per la remastered HD dell’originale Resident Evil del 1996, oppure vi catapulterete nell’ultimo nuovo titolo della saga, Village, scontrandovi con la tanto amata quanto temuta Lady Dimitrescu e scoprendo i segreti del villaggio?

Da non dimenticare sono poi i remake next-gen di Resident Evil 2 e 3, che vi permetteranno di rivivere le avventure classiche con una grafica e un gameplay migliorato e ottimizzato per la nuova generazione. Nel caso in cui, al contrario, non abbiate un PC da gaming ultra performante ma vogliate comunque godervi qualche titolo della saga, potrete optare anche per il bundle da 7 articoli, acquistando solo i giochi più classici, che ovviamente non richiedono macchine di fascia alta per girare, spendendo solamente 9,11€.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Humble Bundle dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!