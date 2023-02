Se davvero il 2023 sarà l’ultimo anno di Switch non possiamo saperlo. Quello che però è sicuro è che i giocatori non dovranno attendere troppo tempo per scoprire le novità della line-up primaverile della console. Questo grazie a un nuovo Nintendo Direct, in dirittura d’arrivo davvero a breve.

Il nuovo Nintendo Direct era stato anticipato da diversi rumor, soprattutto da parte di leaker molto affidabili che già in passato avevano anticipato alcuni annunci legati ai videogiochi. In questo le voci di corridoio puntavano a un imminente evento del colosso nipponico, ipotesi che si è rivelata esatta. L’annuncio, come di consueto, è stato lanciato sui canali social della società. L’evento sarà visibile sul canale YouTube ufficiale del colosso nipponico.

Quando si terrà il nuovo evento? Molto, molto presto: il nuovo Direct andrà in onda domani, 8 febbraio 2023, alle ore 23:00. Per quanto riguarda i contenuti, è Nintendo stessa a informarci della natura dell’evento, ovvero i giochi in arrivo su Nintendo Switch nella prima metà di quest’anno. Presente sicuramente il prossimo Zelda, ma attenzione anche a sorprese come per esempio la possibilità data di uscita di Pikmin 4. D’altronde, come anticipato dalla stessa casa di Kyoto, lo show durerà ben 40 minuti ed è molto probabile che possa esserci qualche annuncio decisamente inaspettato. Il nostro invito, però, è quello di mantenere le aspettative in linea con la realtà: difficilmente ci saranno notizie su giochi molto attesi, come per esempio Metroid 4, annunciato nel 2019 e sparito oramai dai radar da diverso tempo.

Tune in at 23:00 CET tomorrow, 08/02, for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information mostly focused on #NintendoSwitch games launching in the first half of 2023. Watch it here : https://t.co/iILIYWPEX3 pic.twitter.com/3EvYx3QxzK — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) February 7, 2023

L’appuntamento è dunque fissato per la giornata di domani, mercoledì 8 febbraio 2023, alle ore 23:00 italiane. Su GameDivision vi offriremo una copertura a livello di news, con tanto di classico recap abituale a fine evento con tutti i giochi annunciati e i vari aggiornamenti su date di uscita e novità annunciate.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.