Nel corso degli anni abbiamo assistito ad una vera e propria invasione di giochi che sfruttavano la formula di Mario Kart a favore di altri franchise. Il trend sembra non essersi fermato, visto che nel corso della giornata di ieri è stato annunciato Warped Kart Racers, in arrivo il 20 maggio 2022 su Apple Arcade e che strizza l’occhio ai fan delle sitcom animate statunitensi.

Warped Kart Racers è un vero e proprio Mario Kart, con i personaggi più amati dei cartoon targati Stati Uniti d’America e su licenza di 20th Century Fox. Nel gioco sono infatti presenti ben 20 personaggi, tra cui Stan Smith di American Dad, Peter Griffin di Family Guy e Hank Hill di King of the Hill. Oltre ai personaggi, anche i circuiti sono stati ispirati alle sitcom da cui sono stati presi in prestito. Nel comunicato stampa, infatti, si legge come i giocatori “saranno in grado di riconoscere alcune delle scene più popolari delle serie TV”.

Nel gioco completo saranno presenti 16 mappe, appunto 20 personaggi, una modalità single player e una multiplayer da 8 giocatori. Presente anche la personalizzazione dei veicoli, i power up e molto altro. Ci troviamo davanti ad un vero e proprio gioco che cerca di replicare lo stile di Mario Kart, ma ovviamente includendo un cast di personaggi decisamente ampio e più adulto. D’altronde le sitcom in questione fanno proprio parte dell’universo dell’animazione per adulti. Potete trovare il trailer di annuncio poco più in basso.

Per poter giocare a Warped Kart Racers sarà necessario attendere il 20 maggio 2022, quando il gioco sarà disponibile su Apple Arcade, il servizio in abbonamento dedicato al gaming dell’azienda di Cupertino. Se avete paura di non riuscire a superare la barriera linguistica, non preoccupatevi: il gioco (al di là del doppiaggio) sarà completamente in italiano. Continuate a seguire Tom’s Hardware per non perdervi le novità e gli aggiornamenti dal mondo dei videogiochi.