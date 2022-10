Oltre a Final Fantasy 16, Square Enix è al lavoro su un nuovo RPG. Il gioco di ruolo non è però destinato a console o PC, bensì ai device mobile iOS e Android, ed è decisamente un prodotto molto particolare, che non si vede sicuramente tutti i giorni. Chiamato in giapponese Towatsugai, il gioco racconta la storia di una coppia omosessuale, composta da due donne, che sono state separate dalla morte e devono ritrovarsi.

Il titolo originale del nuovo RPG di Square Enix non è traducibile, ma un utente Twitter è riuscito a inserire dei sottotitoli al trailer, svelando così un possibile titolo per noi occidentali. Towatsugai si può tradurre, stando all’utente del social network, come “Eternal Coupling”, svelando così che molto probabilmente il gioco sarà sicuramente incentrato sulla coppia e sul loro rapporto.

Ora, un annuncio del genere ha decisamente poco appeal per noi occidentali: non ci troviamo davanti a un prodotto di massa e di grande richiamo come altri giochi del publisher e sviluppatore nipponico. Nonostante ciò, la particolarità di questo titolo risiede nella storia e ovviamente nei personaggi presenti all’interno del gioco. Sicuramente il gioco non sarà region locked e la speranza per tutti gli appassionati è che venga localizzato almeno in inglese. In questa maniera anche la barriera linguistica cadrebbe, permettendo così ai più curiosi di provare un’esperienza di gioco decisamente diversa, almeno nei contenuti.

I subbed the new Square Enix "Towatsugai" RPG mobile game teaser trailer about a lesbian couple who get separated after dying but try to make their way back to each other. The word "Towatsugai" can be translated to "Eternal Coupling." The game will be available on iOS & Android. pic.twitter.com/Mr3EGvrh36 — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) October 25, 2022

Towatsugai non ha ancora una data di uscita ma è atteso per il 2023. Oltre a questo nuovo RPG, Square Enix potrebbe essere al lavoro anche su un nuovo gioco della serie di Parasite Eve, almeno stando a una registrazione del marchio inedita. Chiaramente siamo ancora nel campo dei rumor e delle speculazioni, dunque vi invitiamo come sempre ad attendere eventuali annunci ufficiali in merito. Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni in merito.