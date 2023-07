Xbox sta introducendo una funzionalità innovativa che promette di cambiare il modo in cui interagiamo con i giochi, ovvero la possibilità di assegnare i tasti della tastiera ai pulsanti del controller.

Una funzionalità che può essere sperimentata, in anteprima dai membri del programma Xbox Insider e che, in virtù delle potenzialità che pare offrire, potrebbe far diventare il controller Xbox, il preferito dai Pcisti.

La novità è stata introdotta nelle versioni più recenti delle build Alpha e Alpha Skip-Ahead del sistema operativo, riservate appunto agli utenti del programma Insider. Xbox ha sottolineato che i giocatori avranno la libertà di mappare un singolo tasto della tastiera a un pulsante del controller, oltre a combinazioni di tasti modificatori come Win, Shift, Ctrl e Alt.

Un esempio pratico di questa funzionalità è la possibilità di mappare il pulsante “Share” su un tasto specifico della tastiera, come ad esempio “S”, o addirittura di configurarlo con combinazioni quali “Ctrl+Alt+S”.

È fondamentale, però, tenere in considerazione che il supporto di questa innovazione dipenderà dall’implementazione dei giochi stessi, pertanto alcuni titoli offriranno un supporto completo, altri parziale e alcuni potrebbero non supportare la funzione affatto.

La restrizione per i membri di Xbox Insider, infine, è una manovra comprensibile. Questa fase di test consentirà di valutare la funzionalità in un ambiente controllato, assicurandosi che sia ottimizzata e funzionante al meglio prima di essere rilasciata a tutti gli utenti Xbox tramite un futuro aggiornamento del sistema della console.

Secondo le informazioni riportate nelle note della patch per l’ultima build Alpha, la funzionalità sarà attualmente disponibile per gli utenti in possesso dei controller Xbox Elite Wireless Series 2 e Xbox Adaptive Controller. Questi dispositivi supporteranno l’assegnazione dei tasti della tastiera tramite l’app Xbox Accessories.

Per avvalersi di questa opportunità, gli utenti dovranno aprire l’app Xbox Accessories, quindi accedere alla sezione di configurazione, creare un nuovo profilo o modificarne uno esistente. Da lì, si potrà selezionare il tasto della tastiera che si desidera mappare sul controller, scegliendo tra le opzioni “Primary” o “Shift”, e procedendo infine alla scheda “Key” per completare l’assegnazione.

Una nota interessante è che questa funzione sarà disponibile anche su PC Windows, ma sarà necessario aderire all’anteprima di Windows Gaming attraverso l’Xbox Insider Hub per potervi accedere