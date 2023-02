Sono ormai passati diversi giorni dal lancio del tanto atteso remake di Dead Space (trovate la nostra recensione qui), e sappiamo molto bene quanto il titolo stia venendo apprezzato. Non era un risultato scontato, soprattutto perchè i ragazzi di EA Motive non si sono limitati a riproporre la medesima esperienza 1:1. Il remake, infatti, ci permette di vivere in parte una nuova esperienza vera e propria ambientata nell’opera sci-fi horror ideata a fine anni 2000 da Visceral Games.

Di recente proprio una delle personalità di spicco di Dead Space si è esposto sul remake rilasciato da poco, andando ad elogiare il lavoro fatto dai ragazzi di EA Morive. Parliamo di Glen Schofield, uno degli autori principali dell’universo del titolo horror spaziale, il quale ha espresso il suo parere sul recente remake su Linkedin, rispondendo a un post pubblicato dalla figlia Nicole; colei che ha ricoperto il ruolo di environment artist durante la realizzazione di The Callisto Protocol

Glen Schofield, attualmente CEO di Striking Distance Studio e uno dei autori di The Callisto Protocol, ha voluto elogiare il recente remake di Dead Space, andando anche a ringraziare sentitamente i ragazzi di EA Motive per la cura del loro lavoro e per essere riusciti a ricreare fedelmente il gioco originale. Oltre a citare gli sviluppatori dell’attuale remake, Schofield ha avuto un pensiero anche al team di ragazzi che hanno lavorato al gioco originale.

“A tutti voi che avete lavorato al gioco originale: grazie per il vostro contributo alla realizzazione di un gioco fantastico. Ha resistito alla prova del tempo. E a Motive, grazie per la vostra cura nel ricreare fedelmente il gioco. Congratulazioni”, questo il bel messaggio condiviso in rete da Glen Schofield.

