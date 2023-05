I risultati finanziari di Activision-Blizzard si sono dimostrati estremamente positivi, il tutto considerando che non abbiamo visto uscite importanti come Diablo IV o il nuovo Crash. Ciò che sorprende è però un dato piuttosto interessante: per la prima volta dopo tantissimo tempo, i profitti su PC si sono rivelati molto superiori rispetto a quelli ottenuti su console.

Stando agli ultimi comunicati, Activision avrebbe guadagnato, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, 666 milioni di dollari su PC contro i 639 delle console, il tutto grazie a Call of Duty, Diablo, Overwatch 2 e l’immortale World of Warcraft. Insomma, parliamo di ben 27 milioni di differenza, non proprio briciole.

Questo risultato è certamente degno di nota, basti pensare che le console hanno da sempre dominato il mercato per Activision, anche per via di videogiochi come Tony Hawk, Guitar Hero o banalmente l’ascesa di Call of Duty a partire dal quarto capitolo. Le cose non cambiarono nemmeno quando venne acquistata Blizzard, publisher e sviluppatore da sempre focalizzato sul PC.

Invece la tendenza si è completamente invertita e ora è il PC che è pronto a tornare a regnare incontrastato sul mercato, con svariati nuovi videogiochi previsti nel corso dei prossimi mesi. Bisogna comunque ammettere che il frutto di questi risultati sono principalmente relegati a Blizzard, dove le entrate risultano il 72% su PC e solo l’8% su console (le restanti sono chiaramente su mobile).

Analizzando attentamente questi numeri, possiamo notare che il PC sta guadagnano sempre più favori della community, visto che il divario con le entrate su console si è assottigliato sempre di più nel corso degli ultimi anni. A conti fatti, il PC potrebbe diventare la seconda piattaforma per Activision dopo il mobile (dove Candy Crush continua a fare numeri spaventosi).

Riflettiamo anche sulla possibile acquisizione della stessa Activision-Blizzard da parte di Xbox, che se dovesse passare potrebbe portare a un ulteriore crescita su PC anche grazie a Xbox Game Pass.