Mancano meno di due mesi alla fine dell’anno, e come ormai da tradizione ci accingiamo ad arrivare agli ultimi eventi videoludici del 2022. Fino a qualche anno fa eravamo abituati a godere di un periodo estivo pieno di nuovi annunci, ma ultimamente con l’esplosione popolare dei The Game Awards anche il periodo invernale ci ha donato tanti annunci di grandissima rilevanza. Ora, a poche settimane dalla nuova edizione dei TGA, la redazione di PC Gamer ha deciso di annunciare un evento speciale del proprio PC Gaming Show.

L’evento tutto dedicato al mondo del PC Gaming è solito ritornare ogni estate videoludica con lunghe e dettagliate trasmissioni piene di nuovi giochi e studi di sviluppo molto talentuosi. Quest’anno però, sembra che il PC Gaming Show tornerà anche in una edizione invernale per aggiornarci su alcune anteprime di giochi che saranno i grandi protagonisti indiscussi su PC nel corso del 2023.

Parliamo del PC Gaming Show Preview 2023, un evento nuovo di zecca annunciato dalla redazione di PC Gamer in questi istanti. La trasmissione andrà in diretta sui canali di PC Gamer il prossimo 17 novembre a partire dalle ore 19:00, orario italiano, e si focalizzerà su alcuni videogiochi in arrivo l’anno prossimo. Alcuni di questi titoli sono già noti, mentre la redazione ci fa già sapere che non mancheranno anche delle sorprese durante l’evento.

Look ahead to an excellent year for PC gaming with us: https://t.co/DRNbMEriXC — PC Gamer (@pcgamer) November 7, 2022

Tra i titoli già noti che verranno mostrati durante questo prossimo appuntamento ci sarà il tanto atteso Kerbal Space Program 2, ma non sarà il solo. Viene menzionato anche l’annuncio del nuovo gioco dei ragazzi di League of Geek, autori di Armello, ma ci sarà anche spazio per scoprire quali sono, ad oggi, i cinque videogiochi per PC in arrivo nel 2023 più attesi dai lettori della redazione di PC Gamer. Ci siamo quindi, l’appuntamento è al prossimo 17 novembre, mentre vi ricordiamo che questo mercoledì sarà la volta di un nuovo Indie World dedicato ai titoli indie in arrivo su Nintendo Switch.