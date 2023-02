Incredibile: a Las Vegas, durante una fiera di videogiochi, è stato ritrovato il primo MMO della storia. Stiamo parlando di Habitat, un progetto di Lucasfilm Games, pubblicato durante l’epoca del Commodore 64 e di cui si pensava che le versioni originali fossero oramai andate perdute per sempre.

A ritrovare la copia di Habitat ci ha pensato Frank Cifaldi, founder e co-director della Video Game History Foundation, un’associazione no profit di Oakland, California, che si dedica esclusivamente alla preservazione dei vecchi videogiochi e dell’insegnamento della storia di questo medium. Cifaldi ha trovato la copia di Habitat alla Retro City Games di Las Vegas, una fiera dedicata ai collezionisti del mondo retrò e ha diffuso la sua scoperta tramite il suo profilo Twitter.

Habitat è stato uno dei progetti più interessanti nel mondo dei videogiochi: pubblicato nel 1989, la copia originale trovata da Cifaldi è praticamente in condizioni perfette, se consideriamo la sua età anagrafica. Per avere ben 34 anni, infatti, la mappa e il manuale di gioco sono praticamente eccellenti. Se pensiamo che è davvero difficile riusire a trovare manuali e copie fisiche dei giochi per PS1 in ottime condizioni, questa scoperta ha ancora più valore.

Incredible find at Retro City Games in Las Vegas – an original and likely complete copy of Club Caribe, aka Habitat, by Lucasfilm. This was the first graphical virtual world!

I've literally never even seen pictures of the map and manual, and they're here. I'm so thrilled. pic.twitter.com/doxi4rKSlw

— Frank Cifaldi (Unlicensed).nes (@frankcifaldi) February 22, 2023