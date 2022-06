In attesa di scoprire quando sarà disponibile il nuovo gioco della serie, un modder sta provando a rimasterizzare lo STALKER originale. Il gioco di GSC Game World ha debuttato nel 2007, ma ancora oggi resta uno dei first person shooter più amati. Il modder in questine ha però intenzione di migliorare ancora di più il gioco vero e proprio, sfornando quella che sarà (almeno nelle intenzioni) una vera e propria versione remaster.

Andrey0007 (questo il nickname del modder) sta lavorando su diversi aspetti di STALKER: Shadow of Chernobyl. Il primo è la sostituzione delle texture originali con altre in 4K. Alcune di queste saranno ricostruire da un’intelligenza artificiale, utilizzando tecniche di upscaling, mentre altre saranno create direttamente da zero. Non solo texture: Andrey0007 ha intenzione di rimpiazzare altri elementi come i suoni, i dialoghi, gli NPC e anche gli shader. Il tutto, ovviamente per offrire un’esperienza di gioco in vero stile next gen.

Il lavoro svolto fino a oggi è letteralmente di ottima qualità, come testimoniato dalle immagini presenti su Mod DB. Resta però da chiedersi se i frutti di quest’opera saranno raccolti per davvero oppure no. Internet è infatti pieno di mod per STALKER, tanto che alcuni sono scettici al riguardo: sarà davvero una versione rimasterizzata oppure sarà identica a tutte le altre? Domande che troveranno risposta solamente quando il tutto vedrà la luce.

STALKER 2, intanto, resta ancora senza data di uscita. Sappiamo che il gioco è stato rinviato al 2023 a causa della guerra in Ucraina e che arriverà prima su Xbox Series S, Xbox Series X e PC, incluso ovviamente in Xbox Game Pass. Al momento però GSC Game World non si sente ancora sicura nell’annunciare il periodo di lancio. D’altronde il conflitto è ancora in corso e siamo consapevoli che la vita e la salute degli sviluppatori e delle loro famiglie sia in prima linea rispetto a un semplice prodotto d’intrattenimento. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.