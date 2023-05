Il PS VR2 è un prodotto tecnico davvero notevole, nonché uno step importante per la qualità visiva in VR. Nonostante le aspettative di vendita siano deludenti (per ora), questo dispositivo ha tutte le carte in regola per diventare uno dei più venduti del mercato. Ciò che potrebbe aiutare la crescita del visore di PlayStation è la compatibilità su PC che, almeno ufficialmente, non sembra pronta ad arrivare a breve

Un modder denominato iVRy ha preso la palla al balzo e dal 22 febbraio (giorno di uscita del visore nel mondo) ha iniziato un minuzioso lavoro di reverse engineering dell’hardware per farlo funzionare adeguatamente anche su computer. La strada da fare è ancora molto lunga, ma i risultati si stanno cominciando lentamente a mostrare.

Tra le tante cose iVRy ha scoperto che il PS VR2 funziona senza problemi su tutti i PC che hanno a disposizione una porta VirtualLink, presente per esempio sulle schede serie RTX 20×0, ma anche su GPU AMD 6800/6900 con porte USB-C “VR”. In pratica, sui vecchi computer le possibilità di sfruttarlo c’è, ma limitatamente. In realtà potrebbe anche andare su PC più recenti, ma gli utenti dovrebbero acquistare e utilizzare un adattatore ma oltre a non esserci certezza del reale funzionamento c’è anche da considerare che i prezzi sfiorano i 350 dollari.

Oltre a ciò non sembra esserci ancora la possibilità di sfruttare il visore con giochi in realtà virtuale, ma solo sfruttarlo per la modalità cinema. iVRy è comunque piuttosto ottimista sulla possibilità che un driver “sblocchi” anche la modalità VR, anche considerando che i passi in avanti ci sono.

Per ora il progetto si è fermato a causa di molte prese in giro rivolte al modder. Chiaramente la nostra speranza è che iVRy ci ripensi e continui a lavorare a un driver per permetterci di sfruttare questo incredibile periferica anche su PC.