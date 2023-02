Da ieri è disponibile su Steam il remake di Pharaoh, storico gioco sim building ambientato nell’antico Egitto. Il remake, che ha debuttato il 15 febbraio 2023, è stato realizzato da Triskell Interactive e pubblicato da Dotemu, editore che si occupa prevalentemente di riportare sul mercato edizioni moderne dei giochi più vecchi, con alti valori produttivi.

Chiamato Pharaoh: A New Era, il remake è decisamente interessante, visto che include anche l’espansione Cleopatra: Queen of the Nile. “La modalità Campagna ti spiegherà i concetti base del gioco, consentendoti di scoprire una storia unica nel cuore dell’Antico Egitto e di esplorare tutte le sfaccettature della vita quotidiana in una fiorente città. Avrai a disposizione tutto il necessario per costruire un’intera cittadina e gestirne gli aspetti fondamentali per assicurarti che prosperi: economia, commercio interno ed esterno, cultura, salute, agricoltura, educazione e altro ancora. E potrai seguire i tuoi progressi grazie a diversi indicatori che ti mostreranno lo stato della tua città e dei suoi abitanti”, si legge nella descrizione del gioco su Steam.

Ma quali sono i vantaggi di questo remake? Beh, si parte ovviamente dall’aspetto tecnico, che porta il gioco in 4K. La campagna contiene inoltre 50 missioni per oltre 100 ore di gioco, ma sarà possibile esplorare il titolo anche in una sorta di partita libera, dove l’unico obiettivo sarà quello di costruire la città dei propri sogni. Migliorati i menu e le interfacce, queste ultime rese decisamente più moderne per venire incontro ai giocatori di oggi. Ultimo dettaglio riguarda la colonna sonora, interamente riorchestrata, dove sarà possibile ascoltare i rifacimenti delle melodie della soundtrack originale, arrangiati in maniera originale ed eseguito con strumenti orientali tradizionali.

Pharaoh: A New Era è disponibile su Steam al prezzo di 22,99 Euro, ma sarà in sconto del 15% fino al 1 marzo 2023 come offerta di lancio. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

