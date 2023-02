Se davvero esisterà mai un rivale di Destiny non lo possiamo sapere. Sicuramente, lo sviluppo di uno un gioco che possa competere con l’intero sistema messo in piedi da Bungie richiederà tempo e probabilmente l’unico studio che si può permettere un investimento tale è Riot Games. E forse, lo studio di sviluppo dietro League of Legends e Valorant potrebbe essere davvero al lavoro su qualcosa del genere.

Come riportato su Internet, infatti, al momento il team di sviluppo è al lavoro su un nuovo progetto. Riot Games è alla ricerca di un nuovo game designer, che si possa occupare proprio dello sviluppo di un videogioco che ha diversi punti in comune con l’opera di Bungie. Il nuovo assunto dovrà lavorare a un progetto con elementi MMOFPS, inseriti in un videogioco shooter di stampo competitivo e Action-RPG.

La descrizione sembra proprio combaciare con quella di Destiny, ma c’è quel piccolo dettaglio del “competitive shooter”. Secondo alcuni questo significherebbe un’ambientazione ispirata a Valorant. Nelle idee di Riot Games potrebbe dunque esserci l’idea di prendere il secondo dei suoi giochi di punta e trasformarlo anche in un altro prodotto. Un’idea già avviata con League of Legends, che ha portato alla creazione di due giochi diversi, ambientati sempre nello stesso universo. Ed è un modo anche facile e relativamente veloce per espandere i vari universi a disposizione del team di sviluppo.

Riot Games ha davvero tutte le carte in regole per poter produrre un rivale di Destiny, anche se forse sarebbe meglio parlare di “alternativa”. Sicuramente però non dobbiamo aspettarci notizie a breve: progetti del genere richiedono spesso diversi anni di sviluppo ed è molto probabile che passerà diverso tempo prima di poter scoprire cose bolle per davvero in pentola negli studi del team di sviluppo.

