Durante una recente intervista con NME Feargus Urquhart, il fondatore di Obsidian Entertainment, ha rivelato che lo studio, non troppo tempo fa, aveva in cantiere 4 nuovi videogiochi su cui stava lavorando, fra cui un diretto rivale di God of War. Lo sviluppo di quest’ultimo sarebbe andato avanti per un po’ di tempo prima di scegliere di metterlo da parte in favore di qualche altra idea.

Il fondatore di Obsidian ha così rivelato qualche dettaglio in più su questo fantomatico rivale di God of War, dicendo che l’ispirazione alla base del progetto era stata tratta da Viaggio al centro della Terra (il celebre romanzo d’avventura/scientifico scritto da Jules Verne nel 1864). Oltre a questo, però, non sappiamo nient’altro, dato che Feargus stesso non si è speso in dettagli, aggiungendo solamente che non è stato più portato avanti, pur essendoci un’idea iniziale piuttosto definita.

Con lui sembra che anche altri 4 videogiochi siano stati scartati nell’esatto identico modo. Fra questi pare ci fossero tantissime idee ispirate da prodotti dell’intrattenimento contemporanei, come il gioco su The Walking Dead o su Rick e Morty (il primo non ha trovato un editore che fosse realmente interessato, e il secondo è stato messo da parte dopo l’acquisizione di Microsoft). Le idee erano quindi molteplici anche se non sono mai riusciti, almeno in questo caso, a trovare una quadra che consentisse di andare oltre le varie proposte.

Il fatto che 4 idee sono state scartate, tra cui un rivale di God of War, non deve sorprendere, specialmente se si guarda alla routine lavorativa di uno studio del genere. Gli scarti sono stati comunque accompagnati da pubblicazioni interessanti che hanno saputo emozionare e colpire il grande pubblico (Pentiment ne è un esempio).

