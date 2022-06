Verso la fine della settimana è stato ufficialmente annunciato il SEGA Mega Drive Mini 2. La nuova mini console del publisher nipponico ed ex produttore di hardware domestici è stata svelata durante un live streaming tenutosi nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 3 giugno 2022, che ha svelato le prime informazioni relative al “rifacimento” dell’hardware. Se inizialmente però si pensava che la console potesse essere un’esclusiva territoriale dedicata solamente ai giocatori nipponici, grazie a un’intervista di Famitsu sappiamo che non sarà così.

Subito dopo l’annuncio del SEGA Mega Drive Mini 2, infatti, un’intervista del famoso magazine nipponico ha confermato la volontà di SEGA di lanciare la console anche fuori dal Giappone. Al momento però non ci sono ulteriori dettagli sul prezzo oltre che sulla data di uscita. La sensazione è che probabilmente la console sarà disponibile nei mercati statunitensi ed europei solamente dopo il lancio in Giappone, previsto per il 27 ottobre 2022 a poco meno di 100 Dollari.

Oltre a questi particolare, l’intervista di Famitsu è servita anche a farci recuperare dei dettagli passati sotto traccia durante la diretta in cui SEGA ha annunciato la nuova mini console. Sappiamo già che il Mega Drive Mini 2 supporterà anche i giochi per SEGA CD, ma abbiamo anche scoperto che ci sarà un mini accessorio per la console, venduto separatamente al costo di circa 40 Dollari, che richiama il supporto al vecchio formato. Purtroppo si tratterà di un supporto finto, che ha una funzione unicamente cosmetica.

Il SEGA Mega Drive Mini 2 è solamente una delle ultime mini console lanciate sul mercato negli ultimi anni. Giusto di recente, infatti, ha visto la luce The A500 Mini, ovvero la versione in miniatura (con keyboard non funzionante) dell’Amiga 500. E chissà se in futuro Nintendo non decida, una volta per tutte, di lanciare una versione mini del suo Nintendo 64. Sperare (e sognare) non costa nulla, non trovate?