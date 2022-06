Già in passato si è parlato del possibile sequel di 1-2-Switch, il gioco venduto al lancio della nuova console di Nintendo, che includeva al suo interno una serie di minigiochi volti a far scoprire al pubblico tutte le funzionalità dei joy-con. Un nuovo report di FanByte a cura di Imran Khan, ex Game Informer, fa proprio luce su quel sequel mai annunciato ma (sempre secondo i rumor) ancora in sviluppo.

Khan cita diverse fonti molto vicine alla lavorazione del sequel di 1-2-Switch. Secondo il suo report, pubblicato dopo aver verificato la corretta identità delle persone che hanno riferito tali informazioni, il sequel sarebbe attualmente in sviluppo da diverso tempo, ma purtroppo non avrebbe convinto Nintendo. Gli sviluppatori avrebbero preso ispirazione da party game come Jackbox Party Pack, ma tutti i test svolti avrebbero bocciato le idee del team di sviluppo.

Non solo però Nintendo si sarebbe opposta all’attuale stato del sequel, ma anche i test di gruppo. I feedback ricevuti dalle prime persone che stavano provando il gioco lo hanno definito noioso, tanto che la maggioranza non avrebbe neanche portato a termine i minigiochi presentati. Una delle attività proposte dal gioco era il Bingo, con una persona addetta all’estrarre la pallina e recitare il numero. Un processo che è stato ripetuto più volte per poi essere definito tedioso. Anche la modalità principale del gioco, la Team Battle, non avrebbe passato i test interni e quelli dei gruppi di test. Internamente, addirittura, verrebbe chiamata in maniera volgare, quasi a definirne la natura non proprio eccellente.

Attualmente il gioco sarebbe ancora in sviluppo, ma Nintendo non saprebbe che fare con questo progetto. La casa di Kyoto sarebbe combattuta nel lanciare una simile idea al prezzo di 60 Dollari, considerato anche l’insuccesso di critica ricevuta dal primo titolo. Alcuni pensano che sarebbe meglio distribuirlo gratuitamente, magari come bonus per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online. Come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze e attendere un eventuale comunicato da parte dello sviluppatore e publisher. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le informazioni e gli annunci in arrivo dal mondo dei videogiochi.