Il Signore degli Anelli, Amazon cancella l’MMO in sviluppo

Niente da fare per il massive multiplayer online de Il Signore degli Anelli. Il titolo, in sviluppo preso la divisione gaming di Amazon è stato cancellato, stando a quanto riporta il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, che ha svelato la fine dello sviluppo durante le scorse ore dopo aver parlato con una fonte interna allo studio di sviluppo della società di Jeff Bezos.

La situazione appare decisamente intricata. A differenza di altri progetti, magari cancellati dal colosso di proprietà di Jeff Bezos, la fine al MMO basato su Il Signore degli Anelli è stata causata da una disputa tra Amazon e Tencent. Quest’ultima ha infatti acquisito lo sviluppatore che collaborava con Amazon al progetto, ovvero Leyou Technologies Holdings Ltd, creando una disputa tra le società. Il risultato? La fine dei lavori sul progetto, svelato a Schreier da una fonte che desidera rimanere anonima e successivamente la situazione è stata confermata anche da Amazon, con un portavoce che ha dichiarato l’impossibilità di portare a termine il gioco.

Come riportato da Bloomberg, il team di sviluppo attualmente al lavoro su Il Signore degli Anelli è stato spostato su altri progetti. “Siamo davvero delusi di non poter portare ai videogiocatori il nostro progetto”, hanno chiosato parte degli sviluppatori al lavoro oramai da ben due anni al progetto. Il titolo infatti venne annunciato nel 2019 ed accolto con grande entusiasmo da parte dei fan, che purtroppo ora non riusciranno a giocarci.

Per Amazon si tratta purtroppo di un nuovo ostacolo alla sua scalata nel mondo dei videogiochi. Prima de Il Signore degli Anelli, infatti, la società aveva cancellato altri due giochi, ovvero Breakaway e Crucible. New World, un altro Game As A Service è stato rinviato diverse volte. Appare chiaro dunque che il colosso dell’e-commerce stia faticando e non poco a trovare il modo giusto di inserirsi all’interno dell’industria ma siamo abbastanza sicuri che i suoi tentativi non finiranno qui.